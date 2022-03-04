Manisa'da çöp kamyonuyla tankerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çöp kamyonunun tankere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çöp kamyonunun tankere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Güzelyurt Mahallesi Manisa-İzmir yolu üzerinde Burak Erdoğan idaresindeki 45 AF 625 plakalı Şehzadeler Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, Mehmet Deveci idaresindeki 35 AG 3622 plakalı tankere arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çöp kamyonunda bulunan belediye işçisi Mertcan Makine yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel