Son dakika haber: Çöp biriktiren vatandaşın evi üçüncü defa temizlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde çöp biriktiren bir kişinin evi polis eşliğinde üçüncü kez temizlendi.

Beşeylül Mahallesi Osmaniye Caddesinde Ahmet Çetindağ'ın (75) evinde biriktirdiği çöplerden rahatsızlık duyan komşuları durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çöp biriktirilen eve giden belediye temizlik ekipleri Çetindağ'ı temizlik için ikna edemedi.

Temizlik görevlilerinin yardım istemesi üzerine eve gelen polis ekibi, Çetindağ'ı ikna ederek evin temizlenmesini sağladı.

Çetindağ'ın komşusu Erol Sarıtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin evin yan tarafında yaşadığını belirterek, "Daha önce Ahmet amcayı uyardık ama bizi dinlemedi. Çöp biriktirmesi nedeniyle ev daha önce de iki kez temizlendi." dedi.

Temizlik görevlileri yaptıkları çalışmayla evden 5 traktör dolusu çöp çıkarttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım