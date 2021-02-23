Manisa'da çok sayıda makaron ile 43 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron ile 43 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron ile 43 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.Ş'nin, Beşeylül Mahallesi'ndeki iş yerinde kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 2 bin 200 içi doldurulmuş makaron sigara, 28 bin 200 içi boş bandrolsüz makaron ile 43 paket kaçak nargile tütünü bulundu.

Gözaltına alınan M.Ş. işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım