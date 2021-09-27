Manisa'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
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Manisa'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Fatih Tıpırtın - Haberler | Güncel
Manisa'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

A.S'nin (44), kullandığı 35 AS 552 plakalı cip, Bostancı Mahallesi yakınlarında aynı güzergahta ilerleyen, A.C. (74) yönetimindeki 34 YK 7907 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, A.S'yi gözaltına aldı.

AA / Fatih Tıpırtın - Son Dakika Haberleri
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