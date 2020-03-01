Manisa'da cinsel istismar iddiasıyla iki zanlı tutuklandı
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Manisa'da cinsel istismar iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla iki kişi tutuklandı.

01.03.2020 22:28 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:28
Manisa'da cinsel istismar iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

'nın ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ekipleri, Kula Göleti yakınlarında havaya kurusıkı tabancayla ateş ettikleri iddiasıyla S.K. (34) ve S.K'yi (37) gözaltına aldı.

Aynı bölgede bulunan iki kız çocuğunun ifadeleri üzerine zanlılar adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

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