Manisa'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında müstakil evde büyük çaplı hasar oluştu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında müstakil evde büyük çaplı hasar oluştu.
İlçenin kırsal Çampınar Mahallesi'nde, Coşkun Gökmen'e ait müstakil evde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ve itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen