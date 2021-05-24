Manisa'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi

Manisa'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında müstakil evde büyük çaplı hasar oluştu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında müstakil evde büyük çaplı hasar oluştu.

İlçenin kırsal Çampınar Mahallesi'nde, Coşkun Gökmen'e ait müstakil evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Son dakika haberi | Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı
Son dakika haberi | Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülşen Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 20:32:05. #1.16#

title