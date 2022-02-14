Manisa'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Manisa'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde müstakil bir ev, tamamen yandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde müstakil bir ev, tamamen yandı.

Bayındırlık Mahallesi'ndeki Sarabat Caddesi'nde Kadri Yılmaz 'a (60) ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Çevre sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Çatısı çöken ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Bayındırlık, İtfaiye, Yangın, Manisa, Güncel, Haberler

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