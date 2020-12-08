Son dakika gündem: Kula'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika gündem: Kula'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

08.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:26

Son dakika haberi: Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kızılkaya Mahallesi 163 Sokak'ta Ozan Çağı'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan can kaybının yaşanmadığı yangın sırasında evde bulunan 7 yaşındaki kız çocuğunun komşular tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Soğutma çalışması sırasında bir itfaiye erinin tamamen yanan ve çatısı çöken evden zarar görmeden çıkardığı Kuran-ı Kerim ise ev sahibine teslim edildi.

Son dakika gündem: Kula'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika gündem: Kula'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika gündem: Kula'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika gündem: Kula'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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