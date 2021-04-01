Çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Bey Mahallesi Yörük Hasanların Halil Ağa Sokağı'nda Kamil Sevil'e ait tek katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların durumu haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangında, alevler çevredeki tarihi evlere sıçramadan söndürüldü.
İtfaiye ekipleri, yanan evde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak