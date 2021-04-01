Çıkan yangında 5 ev ile 2 otomobil kullanılmaz hale geldi
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Çıkan yangında 5 ev ile 2 otomobil kullanılmaz hale geldi

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan yangında 5 ev ve 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan yangında 5 ev ve 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde, bir evin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İddiaya göre, alevler bahçede asılı çamaşırları sarınca bunların yakınındaki plastik yakıt tankı da alev aldı. Tankın patlaması sonucu alevler, mahalledeki 5 eve ve sokakta park halindeki 2 otomobile sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi.

Mahalleye ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 5 ev ve sokakta park halindeki 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Yanan evlerde soğutma çalışmaları devam ederken dumandan etkilenen 4 vatandaşa, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Yangın bölgesine gelen Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının kalorifer kazanından çıktığını öğrendiğini belirterek "Kazandan çıkan ateş, bahçede asılı çamaşırlara sıçrayınca yangın çıkmış. O sırada yakında plastik bir mazot deposu varmış. Ateş mazota sirayet edince yangın büyümüş. Şu an için ilk tespitlere göre 4 evin ve sokaktaki 2 aracın tamamen yandığını haber aldık. Allah beterinden korusun, Büyükbelen'de daha önce bir sel felaketi yaşamıştık, şimdi de bu yangın... Dumandan hafif şekilde etkilenen birkaç vatandaşımızın dışında ciddi bir yaralımız yok." diye konuştu.

Çıkan yangında 5 ev ile 2 otomobil kullanılmaz hale geldi
Çıkan yangında 5 ev ile 2 otomobil kullanılmaz hale geldi
Çıkan yangında 5 ev ile 2 otomobil kullanılmaz hale geldi
Çıkan yangında 5 ev ile 2 otomobil kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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