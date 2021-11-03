Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 5319 Sokak'ta aralarında husumet bulunan Orhan Ş. (27) ile Emrah K. (26) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla ağır yaralanan Orhan Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Emrah K. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title