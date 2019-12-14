Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

14.12.2019 01:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 01:58

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Bozkurt Mahallesi Konakönü Meydanı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Aykan (16) bıçakla yaralandı.



Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aykan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA