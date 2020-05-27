Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
27.05.2020 02:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 02:17

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yiğitler Mahallesi Akın Sokak'ta Aydın Kuru (34) ile Hüseyin Ö. (29) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hüseyin Ö, Kuru'yu bıçakla göğsünden yaraladı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kuru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipler, olay sonrasında kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı Haber
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı Haber
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı Haber
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi Haber
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti
Buse Terim, 'Öncesi ve sonrası' notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Ataizi Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Metin Oktay Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Ramazan
Şu an buradasınız: Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 02:20:06. #1.14#
title