Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karton toplama nedeniyle çıkan kavgada Afganistan uyruklu 2 kişi bıçakla birbirini yaraladı.

Konuk Caddesi'nde çöp konteynerinden karton toplayan Afganistan uyruklu Umit H. (21) ve Metin N. (20), karton paylaşımı konusunda tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi birbirlerini yüz ve kollarından bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.