Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu yaralandı - Haberler

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Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karton toplama nedeniyle çıkan kavgada Afganistan uyruklu 2 kişi bıçakla birbirini yaraladı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karton toplama nedeniyle çıkan kavgada Afganistan uyruklu 2 kişi bıçakla birbirini yaraladı.

Konuk Caddesi'nde çöp konteynerinden karton toplayan Afganistan uyruklu Umit H. (21) ve Metin N. (20), karton paylaşımı konusunda tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi birbirlerini yüz ve kollarından bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu yaralandı

Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu yaralandı

Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu yaralandı

AA / Serkan Özcan - Güncel

Afganistan, Manisa, Güncel, Haberler

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