Manisa'da çıkan 2 ayrı orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördü
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Manisa'da çıkan 2 ayrı orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördü

Manisa'da çıkan 2 ayrı orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ve Gölmarmara ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ve Gölmarmara ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Turgutlu ilçesi Çıkrıkçı ve Sivrice mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, belirtilen bölgeye 1 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi, orman personeli ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın 5 dönüm ormanlık alanda zarara neden oldu.

Gölmarmara ilçesi Yunuslar Mahallesi Kurt Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülen yangında, 2 dönümlük orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

Manisa'da çıkan 2 ayrı orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördü
Manisa'da çıkan 2 ayrı orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördü
Manisa'da çıkan 2 ayrı orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördü
Manisa'da çıkan 2 ayrı orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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