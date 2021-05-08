Manisa'da çiftlik evinde kumar oynayanlara para cezası verildi
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Manisa'da çiftlik evinde kumar oynayanlara para cezası verildi

Manisa'da çiftlik evinde kumar oynayanlara para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde bir çiftlik evinde kumar oynayan 15 kişiye yaklaşık 80 bin lira para cezası verildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir çiftlik evinde kumar oynayan 15 kişiye yaklaşık 80 bin lira para cezası verildi.

İlçeye bağlı Şeritli Mahallesi Söğütçayı mevkisinde V.A. (41) ve M.A.'ya (40) ait bir çiftlik evinde kumar oynandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, gece yarısı düzenlediği operasyonda adreste kumar oynayan 15 kişiyi yakaladı.

Ev sahipleri V.A. ve M.A.'ya "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan, 13 kişiye de kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ve hıfzıssıhha kurulu kararlarını ihlal etmekten yaklaşık 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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