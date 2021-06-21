Manisa'da Çiçek Festivali ve Mesir Fuarı açıldı

Manisalıların Mesir Fuarı ile Çiçek Festivali, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Manisalıların Mesir Fuarı ile Çiçek Festivali, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Hafta sonu da devam edecek olan fuar ve festival bu yıl da Manisalılardan büyük ilgi görüyor. Etkinliğe katılan Manisalı firmalara ise Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 1.500 TL destek sağlandı.

Manisa'da her yıl Uluslararası Mesir Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle ertelenen Mesir Fuarı ile mayıs ayında yapılması planlanan Çiçek Festivali aynı anda başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 28 yıldır kesintisiz düzenlenen ve TOBB tarafından da desteklenen Mesir Fuarı, Çiçek Festivali ile birleşerek renkli hale geldi. Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere ise Manisalılar ilk günden ilgi göstermeye başladı. Uzun süredir evlerinde bunalan Manisalılar, rengarenk çiçekler arasında gezinmenin tadını çıkarırken, "Üreticiden tüketiciye" anlayışıyla Manisalılara çok uygun fiyatlarla çiçek, bitki, fide, fidan alma imkanı sağlayan Çiçek Festivali'nde 1001 çeşit çiçek vatandaşlarla buluşuyor.

Mesir Fuarı kapsamında kurulan stantlarda da vatandaşlar birçok ürün hakkında bilgi alıp alışveriş yapma şansı buluyor.

Manisa TSO'dan katılımcılara 1.500 TL destek

Uzun süredir dükkanları, iş yerleri, ofisleri, üretim tesisleri tümüyle ya da kısmen kapalı olan esnaf için bir fırsat niteliğini taşıyan etkinliğe bir destek de Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan geldi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası etkinliğe katılan üyelerine, firma başına 1.500 TL katılım desteği sağlıyor. Destekten yararlanmak için firmaların, katılım sözleşmesi imzalanırken Oda Kayıt Belgesi, Sicil Kayıt Sureti ya da Hal Faaliyet Belgesinin bir örneğini sunmaları veya Oda Kayıt Numaralarını beyan etmeleri yeterli olacak.

Manisa'da eş zamanlı olarak başlayan Mesir Fuarı ve Çiçek Festivali, hafta sonuna kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı