Manisa'da cezaevinde yangın
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Manisa'da cezaevinde yangın

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu içerisinde koğuşların olduğu bölümde yangın çıktı.

Manisa'da cezaevinde yangın
28.05.2020 20:08 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:12

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu içerisinde koğuşların olduğu bölümde yangın çıktı. Koğuşların içerisinde bulunan yatakların yanmasıyla çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Bugün saat 19.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesi'nde bulunan E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu içerisinde yangın çıktı. Koğuşların içerisinde bazı yatakların henüz belirlenemeyen bir nedenle yandığını gören cezaevi personeli, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlardan etkilenen mahkumlar ayakta tedavi edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Cumhuriyet Savcılığı, yangınla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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