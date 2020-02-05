Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı
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Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı

Manisa'da cezaevi firarisi, 18 ay sonra jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

05.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:54
Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı

'da cezaevi firarisi, 18 ay sonra ekiplerince saklandığı evde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Çobanisa Jandarma Komutanlığı ekipleri, "basit yaralama", " yapma" gibi suçlardan açık cezaevinde bulunurken 18 ay önce kaçan Necip Bakıcılar'ın (32) Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki yengesinin evinde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışan Bakıcılar, kovalamaca sonucu yakalandı.

Bakıcılar'ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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