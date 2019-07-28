Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı

Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 5 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olan kişi yakalandı.

Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 5 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olan kişi yakalandı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yaptı.
Kontrolde yakalanan S.S.'nin (34) 5 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
S.S. polisteki ifadesinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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