Manisa'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, güvenlik güçlerinden saklanan cezaevi firarisi, daha önce firari iken yakalanan arkadaşının evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 11 ayrı suçtan kaydı bulunan ve tutulduğu Manisa T Tipi Yarı Açık Cezaevi'nden kaçan Birol Akgün'ü (30) saklandığı ikameti tespit eden Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekibi, sabaha karşı operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından evin banyosunda yakalanan Akgün, işlemlerinin ardından sevkedildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akgün'ün saklandığı evin geçen hafta cezaevinden firar eden Kadir T.'ye ait (45) olduğu, firarilerin yakın arkadaş olduğu öğrenildi.