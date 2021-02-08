Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi gözaltına alındı

08.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:24
Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6-7 Şubat'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler ilçe genelinde yaptıkları kontrollerde çeşitli suçlardan aranan, C.D. (49), A.P. (27), Y.Ç. (39), A.K. (44), M.E. (41), B.Ö. (45), C.S. (25), S.G. (26) ve B.T'yi (27) gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 9 kişi Alaşehir Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 21:25:27. #1.15#
title