Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi gözaltına alındı
08.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:24
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi gözaltına alındığı bildirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi gözaltına alındığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6-7 Şubat'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler ilçe genelinde yaptıkları kontrollerde çeşitli suçlardan aranan, C.D. (49), A.P. (27), Y.Ç. (39), A.K. (44), M.E. (41), B.Ö. (45), C.S. (25), S.G. (26) ve B.T'yi (27) gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 9 kişi Alaşehir Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım