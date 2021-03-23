Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı
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Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

23.03.2021 22:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:54
Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polisin düzenlediği huzur uygulaması sonucu 6 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polisin düzenlediği huzur uygulaması sonucu 6 kişi tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 48 saat boyunca farklı semtlerde yaptıkları uygulamada çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi gözaltına aldı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

İnşaat malzemeleri ve otomobillerden hırsızlık yapan 2 kişi de suçüstü yakalandı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen ve kuru sıkı tabanca ile yakalanan 1 kişi de tutuklandı.

Öte yandan, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar oynatıldığı tespit edilen bir kahvehaneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 100 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası, pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen kişilere para cezası uygulandı.

Ayrıca işletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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