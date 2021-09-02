Manisa'da çekirdeksiz Sultani üzüm bereketi
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Manisa'da çekirdeksiz Sultani üzüm bereketi

Manisa'da çekirdeksiz Sultani üzüm bereketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Üzümün başkenti olarak adlandırılan Manisa'da 1 milyon dekardan fazla bağda hasat başladı.

Üzümün başkenti olarak adlandırılan Manisa'da 1 milyon dekardan fazla bağda hasat başladı. Kuraklığa rağmen bağlara hektar başına ortalama 6 bin metreküp su verildiğini açıklayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, üreticiye "Bereketli olsun" dedi.

Kuru üzüm ihracatında dünya lideri olan Türkiye'de, özellikle Manisa ürettiği kaliteli ve organik ürünlerle bağcılık alanında liderliği kimseye bırakmıyor. Yaklaşık 1 milyon dekar bağda hasat dönemi başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kesim, öğleden sonra güneş altında kurulan üzüm sergilerinde devam ediyor.

Kuraklığa rağmen Gediz Havzası'nda rantbl ve verimli bir sulama sezonu geçirdiklerinin altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, 2021 yaz sulama sezonunun 15 Haziran'da başladığını hatırlattı. Çınar, 45 dereceye ulaşan yaz aylarının en sıcak günlerinde bağlara can suyu verdiklerini kaydetti.

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Manisa il sınırları içerisinde faaliyet gösteren 8 sulama birliğimiz var. Bu birliklerimiz aracılığıyla 847 bin 640 dekar araziye düzenli su sağlıyoruz" dedi.

Hektar başına ortalama 6 bin metreküp su

Demirköprü Barajının suyunun önce Adala daha sonra da Ahmetli Regülatörleri aracılığı ile Gediz havzasındaki bağlarla buluşturduklarını ifade eden DSİ 2. Bölge Müdürü Çınar, tarlalara hektar başına ortalama 6 bin metreküp su verildiğini söyledi.

Manisa'da 44 sulama tesisi faaliyette

DSİ'nin projelendirip hataya geçirdiği projelerle Türk çiftçisinin her zaman yanında olduklarını belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Manisa'da son 3 yılda 5 baraj ve gölet ile 9 sulama tesisini tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 82 bin 480 dekar araziyi daha modern sulama ile tanıştırdık. Manisa'da toplam 44 sulama tesisi ile brüt 1 milyon 764 bin dekar araziye can suyu sağlıyoruz. Hedefimiz hem Manisa hem de ülke ekonomisinin güçlenmesi. Tüm üreticimize bereketli olsun." diye konuştu.

Çınar: "Damlama sistemi kullanılmalı"

Suyun etkin kullanımına dikkat çeken DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, damlama sulamanın önemine dikkat çekerek üreticileri uyardı. Aşırı su tüketimine vurgu yapan Çınar, "Vahşi salma sulama yerine damlama sulamaya geçmemiz gerekiyor. Üzüm bağlarında da biran evvel damlama sulama kullanılmalı. Ayrıca üreticimiz su sıkıntısı çekilen bölgelerde daha az su ile isteyen ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmeli" diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Manisa'da ortalama yılda 200-250 bin ton kuru üzüm üretilirken, yaklaşık 450-500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriliyor. 1 Eylül 2020'de başlayan 2020/21 çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında ilk 8 ayda 93 ülkeye 332 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. - MANİSA

Manisa'da çekirdeksiz Sultani üzüm bereketi
Manisa'da çekirdeksiz Sultani üzüm bereketi
Manisa'da çekirdeksiz Sultani üzüm bereketi
Manisa'da çekirdeksiz Sultani üzüm bereketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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