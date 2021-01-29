Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor (2)
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Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor (2)

29.01.2021 16:06 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:13
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor (2)

CESEDİNE ULAŞILDIManisa'nın Akhisar ilçesindeki Seyitahmet Çayı'nda bulunan panelvan minibüsün suda kaybolan sürücüsü Özkan Atak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

CESEDİNE ULAŞILDI

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Seyitahmet Çayı'nda bulunan panelvan minibüsün suda kaybolan sürücüsü Özkan Atak'ın cansız bedenine ulaşıldı. 

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler tarafından aracın düştüğü Seyitahmet Köprüsü'ne 8 kilometre mesafedeki kırsal Bekirler Mahallesi'nde, dere yatağındaki çalılara takılmış halde bulunan Atak'ın cesedi, otopsi için morga gönderildi.

Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor (2)
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor (2)
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor (2)
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor (2)
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor (2)
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor (2)
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor (2)
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor (2)
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor (2)
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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