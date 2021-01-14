Manisa'da çay paketine gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
14.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:02
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada çay paketine gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada çay paketine gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı.
Bagajda bulunan karton kutudaki çay paketinin içerisine saklanmış 2 kilo 750 gram esrar ele geçiren ekipler, U.Y'yi (30) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen