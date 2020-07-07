Manisa'da çatıdan düşen işçi yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde bir binanın çatısından düşen kişi ağır yaralandı.
07.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:52
Manisa'nın Kula ilçesinde bir binanın çatısından düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi 333 Sokak'ta 2 katlı bir evin çatı kiremitlerini onaran Zekeriya Uysal (56), 7 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Uysal, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Uysal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA