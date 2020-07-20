Manisa'da çatı katı yangını Manisa'da bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa'da bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Şehzadeler ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Tamamen söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, apartmanda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA