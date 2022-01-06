Manisa'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan halk otobüsü şoförü tutuklandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaya geçidinde çarptığı kadının ölümüne neden olan halk otobüsü sürücüsü, tutuklandı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaya geçidinde çarptığı kadının ölümüne neden olan halk otobüsü sürücüsü, tutuklandı.
Dün yaşanan kazanın ardından Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan sürücü Ali U'nun (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen sürücü, hakimlikçe tutuklandı.
Uncubozköy Mahallesi Cemal Ergün Caddesi'nde yaya geçidi üzerindeki Emine Parlak (45), Ali U'nun kullandığı halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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