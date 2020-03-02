Manisa'da camilerde Mehmetçik için dua edildi
Manisa'da, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için camilerde dua edildi.
02.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:24
Manisa'da, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için camilerde dua edildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisinde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okundu.
Vatandaşlar camide sabah namazı öncesi okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, namaz kıldı ve dua etti.
Kaynak: AA