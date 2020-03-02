Manisa'da camilerde Mehmetçik için dua edildi
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Manisa'da camilerde Mehmetçik için dua edildi

Manisa'da, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için camilerde dua edildi.

02.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:24
Manisa'da camilerde Mehmetçik için dua edildi

'da, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için camilerde dua edildi.


Manisa'nın ilçesindeki Hatuniye Camisinde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okundu.


Vatandaşlar camide sabah namazı öncesi okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, namaz kıldı ve dua etti.

Kaynak: AA

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