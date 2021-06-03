Manisa'da çalıntı traktörler bulunarak sahiplerine teslim edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçen yıl aynı gün çalınan 2 traktör, jandarmanın soruşturmasıyla bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçen yıl aynı gün çalınan 2 traktör, jandarmanın soruşturmasıyla bulundu.

Geçen yıl 9 Mart'ta Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesinde yaşayan R.D. (42) ve A.A (45) evlerinin önünde park hainde bulunan traktörlerinin çalındığını belirterek, jandarmaya müracaat etti.

Traktörün bulunmasıyla ilgili çalışma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırmalar sonucunda R.D.'ye ait traktörün Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesinde, A.A.'ya ait traktörün ise Salihli ilçesinde bir kişiye satıldığını belirledi.

Bulunan her traktörler sahiplerine teslim edildi. Traktör sahipleri, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Hırsızlık şüphelilerinin yakalanması çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen