Manisa'da çalıntı kamyonetle küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişiye suçüstü
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Manisa'da çalıntı kamyonetle küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişiye suçüstü

Manisa'da çalıntı kamyonetle küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişiye suçüstü
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çalıntı kamyonetle küçükbaş hayvan çalarken yakalanan biri Irak uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çalıntı kamyonetle küçükbaş hayvan çalarken yakalanan biri Irak uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Mütevelli Mahallesi'nde 45 YY 744 plakalı kamyonete bir ağıldaki koyunların yüklendiğini tespit eden jandarma ekibi, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yapılan incelemede kamyonetin aynı mahallede yaşayan bir kişiye ait olduğu ve çalıntı kaydının bulunduğu belirlendi.

Kamyoneti kullanan Irak uyruklu A.A.A.A. (18) ile yanındaki Y.A. (30) gözaltına alındı.

Manisa'da çalıntı kamyonetle küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişiye suçüstü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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