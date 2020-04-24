Manisa'da çalınan traktör jandarma tarafından sahibine teslim edildi
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Jandarma, Ahmetli, Manisa, Güncel, Haber

Manisa'da çalınan traktör jandarma tarafından sahibine teslim edildi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir evin garajından çalınan traktör, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

24.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:24
Manisa'da çalınan traktör jandarma tarafından sahibine teslim edildi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir evin garajından çalınan traktör, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Rüştü Bozer'e ait 58 DZ 893 plakalı traktör, Kendirlik Mahallesi'ndeki evinin garajından çalındı.

Bozer'in şikayeti üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Araştırma sonucunda çalınan traktörün Salihli ilçesinde bir hurdacıya satıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, traktörü hurdacıya sattığı belirlenen E.D'yi (25) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, traktör de sahibine teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin traktörün çalındığı günden bu zamana kadar yoğun şekilde çalıştığını anlatan Rüştü Bozer, "Allah devletimize zeval vermesin. Traktörümüz çalındığı günden bu zamana kadar jandarma ekipleri çalıştılar. Salihli'de bulundu traktörümüz. Allah jandarmamızdan razı olsun. Yorduk onları, haklarını helal etsinler." dedi.

Kaynak: AA

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