Manisa'da çalınan kamyonet terk edilmiş olarak bulundu - Haberler
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Manisa'da çalınan kamyonet terk edilmiş olarak bulundu

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da çalınan kamyonet terk edilmiş olarak bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iş yerinden çalınan kamyonet Spil yolu üzerinde terk edilmiş olarak bulundu.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iş yerinden çalınan kamyonet Spil yolu üzerinde terk edilmiş olarak bulundu.

Turgut Özal Mahallesinde bir mermer fabrikasından bir kamyonetin çalındığı ihbarı üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kamyoneti Spil dağ yolu üzerinde terk edilmiş olarak buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi çalışmasının ardından ekipler şüpheliler için yakalama çalışması başlattı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Kamyonet, Manisa, Güncel, Haber

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