Manisa'da çalınan hafif ticari araç Uşak'ta bulundu - Haberler
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Manisa'da çalınan hafif ticari araç Uşak'ta bulundu

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Manisa'da çalınan hafif ticari araç Uşak'ta bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinin önünden çalınan hafif ticari araç, Uşak'ta polis ekiplerince bulundu.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir iş yerinin önünden çalınan hafif ticari araç, Uşak'ta polis ekiplerince bulundu.

Salihli ilçesinde bir diyaliz merkezine ait hafif ticari aracın iş yerinin önünden çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kente geldiği tespit edilen 45 ACG 801 plakalı hafif ticari araç, kent merkezinde polis ekiplerince durduruldu.

Aracı kullanan H.K, ekipler tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından şüpheli ve hafif ticari araç Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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