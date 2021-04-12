Manisa'da çaldığı motosikletle polisten kaçarken kaza yapan kişi tutuklandı
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Manisa'da çaldığı motosikletle polisten kaçarken kaza yapan kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'da çaldığı motosikletle polisten kaçarken kaza yapan kişi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çaldığı motosikletle polisten kaçarken kaza yapan zanlı tutuklandı.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çaldığı motosikletle polisten kaçarken kaza yapan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, E.İ. (20) yönetimindeki 45 KB 2780 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan sürücü, çalıntı olduğu belirlenen motosikletiyle kaçmaya çalıştığı sırada Sarıkız Caddesi'ndeki köprüye çarptı.

Kaza sonrasında yaya olarak kaçmaya devam eden E.İ, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Zanlının yapılan üst aramasında bıçak ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.İ. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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