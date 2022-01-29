Manisa'da çaldığı motosikletin plakasını oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli yakalandı - Haberler
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Manisa'da çaldığı motosikletin plakasını oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli yakalandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da çaldığı motosikletin plakasını oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çaldığı motosikletin plakasını yakalanmamak için oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

ŞEHZADELER, MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çaldığı motosikletin plakasını yakalanmamak için oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Şehitler Mahallesi'nde bir motosikleti durdurdu. Motosikletin plakasının oyuncak ayıyla kapatıldığı belirlendi.

Kontrolde motosikletin sabah saatlerinde İshakçelebi Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi.

Motosikletteki O.E. (21) gözaltına alındı.

Şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan arandığı öğrenildi.

Manisa'da çaldığı motosikletin plakasını oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli yakalandı

AA / Serkan Özcan - Güncel

Şehzadeler, Hisarcık, Manisa, Güncel, Haber

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