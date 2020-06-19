Manisa'da bulunan yavru baykuş, koruma altına alındı
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Manisa'da bulunan yavru baykuş, koruma altına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan yavru baykuş, koruma altına alındı.

Manisa'da bulunan yavru baykuş, koruma altına alındı
19.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:39

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan yavru baykuş, koruma altına alındı.

Yılmaz Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde etrafı kediler tarafından çevrilmiş yavru baykuşu gören Mustafa Yüksel, baykuşu kafese koyup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şubesi yetkililerine haber verdi.

Bölgeye giden ekip, yavru baykuşu koruma altına aldı.

Kontrolleri yapılan baykuşun durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Yavru baykuşun rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortama bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Manşet

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