Manisa'da bulunan yaralı şahin, tedavi altına alındı
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Manisa'da bulunan yaralı şahin, tedavi altına alındı

25.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:10
Manisa'da bulunan yaralı şahin, tedavi altına alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde tedavi altına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde tedavi altına alındı.

Yaralı olarak bulunan şahin, ilçe belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi.

Belediye veterinerliği, sokak hayvanları ve rehabilitasyon merkezinde yapılan ilk muayenesinde kanadından yaralandığı tespit edilen şahin, buradaki müdahalesinin ardından Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince verildi.

Yaralı şahinin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salıncağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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