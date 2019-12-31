Manisa'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

31.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:22

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan A.K. (30), Turgutlu Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer yandan, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Gülten K'nin (24) vücudunun 20 yerinde bıçak darbesi olduğu, akciğer zarının yırtıldığı, dün 3 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

"Olaydan sonra beni arayıp, 'İstediğin oldu' dedi"

Gülten K'nin annesi Türkan D. AA muhabirine yaptığı açıklamada kızının 7 yıl önce evlendiği A.K'den sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Türkan D. şöyle konuştu:

"Kızım hep şiddet gördü. Kızımın parasını çaldı, evine bakmadı. Kızımın aç kaldığı zamanlar oldu. Biz sesimizi çıkarmadık, hep sustuk. Her şeyi benden bildi. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Benim kızım bunları hak etmiyor. Olaydan sonra arayıp bana 'İstediğin oldu artık, kızını bıçakladım git gör.' dedi."

A.K'ye en ağır cezanın verilmesini istediklerini belirten Türkan D. kendilerine bir daha yaklaşmaması konusunda da yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

Olay

Turgutlu'nun Avşar Mahallesi'nde dün, A.K. boşanma aşamasında olduğu eşi Gülten K'yi teyzesinin evinin önünde çok sayıda yerinden bıçaklamış, ağır yaralanan genç kadın Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

A.K, olayın ardından kaçmış, saklandığı bağ evinde jandarma tarafından yakalanmıştı.

Daha önce çeşitli suçlardan hüküm giymiş zanlının cezaevinden izinli çıktığı, dün İstanbul'dan Manisa'ya gelerek eşini, çalıştığı tekstil fabrikasından teyzesinin evine kadar izlediği ve bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA