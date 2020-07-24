Manisa'da boş bir arsada el bombası bulundu Manisa'da boş bir arsada el bombası bulundu Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen el bombası jandarma tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi Manisa'nın Kula ilçesinde bir vatandaşın boş bir arsada el bombası bulduğunu ihbar etmesi üzerine bölgeye giden ekipler, Kurtuluş Savaşı...

Manisa'da boş bir arsada el bombası bulundu Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen el bombası jandarma tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde bir vatandaşın boş bir arsada el bombası bulduğunu ihbar etmesi üzerine bölgeye giden ekipler, Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen el bombasını, kontrollü bir şekilde imha etti. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş Kula'ya bağlı kırsal Hacıtufan Mahallesi Bakacak mevkiinde boş bir arsada el bombası bulduğunu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Daha sonra Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yapılan incelemelerin ardından el bombası kontrollü bir şekilde imha edildi. İmha edilen el bombasının Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin ediliyor. Kaynak: İHA