Manisa'da boş araziye yığılan çalılar yandı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boş bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boş bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Mustafa Kemal Mahallesinde boş bir alanda bulunan yaklaşık 2 ton çalı ve odunlar, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Alevleri gören çevre sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışması ile söndürüldü.

Kaynak: AA