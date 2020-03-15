Manisa'da bonzai operasyonu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından takibe alınan kişi, bonzai ile yakalandı.
15.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:22
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından takibe alınan kişi, bonzai ile yakalandı.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişiyi takibe aldı.
Ekipler, Kavaklıdere Mahallesi Tren İstasyonu'nda gözaltına aldıkları kişinin üstünde 20 gram bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işleminin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA