Manisa'da bonzai operasyonu: 1 tutuklama
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Manisa'da bonzai operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'da bonzai operasyonu: 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 44.5 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 44.5 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu Ticareti Yapan ve Kullanan Şahıslara Yönelik" yaptıkları çalışmalar kapsamında Gaziler Mahallesi'nde bulunan 6 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. İkametlerde yapılan aramalarda toplam 44,5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ç. (36) ve E.I. (34) hakkında işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. (28) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.S. (52) ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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