Manisa'da biyoteknik mücadele için üreticilere önemli destek
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Manisa'da biyoteknik mücadele için üreticilere önemli destek

Manisa'da biyoteknik mücadele için üreticilere önemli destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kirazda çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen kanadı noktalı sirke sineğine karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde biyoteknik mücadele başlatıldı.

Kirazda çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen kanadı noktalı sirke sineğine karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde biyoteknik mücadele başlatıldı. Yürütülen çalışma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce temin edilen elma sirkeleri üreticilere dağıtıldı. Sinekleri kendisine çekerek tuzak oluşturan elma sirkeli pet şişelerden 20 bini Demirci'de, 15 bini ise Selendi'de üreticilere teslim edildi.

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına önemli çalışmalara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele başlattı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce temin edilen 50 bin şişe elma sirkesi üreticilere teslim edildi. Demirci'de düzenlenen programa Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan, Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Programda görevli teknik personel tarafından, kanadı noktalı sirke sineğine karşı, sirkeli tuzağın kullanımı konusunda bilgiler de aktarıldı. Proje doğrultusunda Demirci'de 37 mahalle ve bin 700 dekar alan kanadı noktalı sirke sineğine karşı koruma altına alınacak.

Proje kapsamında Selendili üreticilere de biyoteknik mücadele noktasında destekte bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce temin edilen 15 bin şişe elma sirkesi ilçede düzenlenen programla üreticilere teslim edildi. Kimyasal kullanımının azaltılmasını katkıda bulunacak olan elma sirkeleri, üreticilere büyük fayda sağlayacak.

Projeyle ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Bu sene İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa bu çalışmaya başladık. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 50 bin şişe sirke aldık. Bunun 15 bini Gördes'e, 15 bini Selendi'ye, 20 bin şişesi ise Demirci'ye geldi. Umarım doğru şekilde kullanılır ve faydası olur. Hem kimyasal kullanımını azaltacağız ve ilaç parası cebimizde kalacak, hem doğaya daha az zarar vermiş olacağız, hem de tüketiciye daha az kimyasal bulaşmış ürün verme şansımız olacak. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa'da biyoteknik mücadele için üreticilere önemli destek
Manisa'da biyoteknik mücadele için üreticilere önemli destek
Manisa'da biyoteknik mücadele için üreticilere önemli destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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