Manisa'da Biyolojik Gölet Projesi

Yunusemre Belediyesi tarafından yürütülen, Ortaköy Biyolojik Gölet Projesinde çalışmalar başladı.



Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile sadece Ortaköy'ün değil, Manisa ve çevresinin çok güzel bir alana kavuşacağını söyledi.



Başkan Çerçi, Ortaköy Biyolojik Gölet Projesi'nin çalışmalarını başlandığını belirterek, "Projemiz içerisinde ahşap iskele, oturma yerleri, doğal taşlar ile yapılan yürüyüş yolu, iki şelale, biyolojik gölet, ahşap köprü, manzarası olan restoran, yöresel ürün satış büfeleri, yürüyüş yolları, piknik alanları ve yeşil alan bulunuyor. Çalışmaların tamamlanması ile görkemli bir alan vatandaşlarımızın hizmetine olacak." dedi.



Ortaköy Muhtarı Ramazan Orta ise, bölgede yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti.



Muhtar Orta, "Yunusemre Belediyemiz mahallemizde güreş festivali düzenledi. Gölet projesine başladı. Vatandaşlarımız daha rahat ovalarına gitmesi amacıyla malzeme serimi yapıyor. Yapılan bu çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür ederim." diye konuştu.