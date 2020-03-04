Manisa'da bisküvi paketi içine gizlenmiş uyuşturucu yakalandı
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Manisa'da bisküvi paketi içine gizlenmiş uyuşturucu yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yaklaşık 32 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

04.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:50
Manisa'da bisküvi paketi içine gizlenmiş uyuşturucu yakalandı

'nın ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yaklaşık 32 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alaşehir İlçe ekipleri, ilçe girişinde bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüpheliler araçla kaçmaya başladı. Ekipler, söz konusu otomobili Alaşehir Hacıbey Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, bisküvi paketleri içine gizlenmiş yaklaşık 32 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Z. (32), Ü.M. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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