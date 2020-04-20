Manisa'da bir yandan virüsle, bir yandan da haşereyle mücadele
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Manisa, Güncel

Manisa'da bir yandan virüsle, bir yandan da haşereyle mücadele

İl genelinde korona virüsle mücadele noktasında dezenfeksiyon uygulamalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, baharın kendisini iyice hissettirmesiyle birlikte kış mevsiminden bu yana sürdürdüğü haşereyle mücadele çalışmalarına da hız verdi.

20.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:46
Manisa'da bir yandan virüsle, bir yandan da haşereyle mücadele

İl genelinde korona virüsle mücadele noktasında dezenfeksiyon uygulamalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, baharın kendisini iyice hissettirmesiyle birlikte kış mevsiminden bu yana sürdürdüğü haşereyle mücadele çalışmalarına da hız verdi. Bu kapsamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yeşil alanlarda mist blower cihazları ile karasinek, sivrisinek ve yakarcaya karşı biyosidal ürün uygulaması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'da yeşil alanlarda mist blower cihazları ile karasinek, sivrisinek ve yakarcaya karşı biyosidal ürün uygulaması gerçekleştirdi. Vatandaşların yaz mevsimini sorunsuz yaşaması için kış mevsiminden bu yana haşereyle mücadele çalışmaları kapsamında haşerelerin üreyebilecekleri ortamlarda ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda yeşil alanlarda mist blower cihazlarımız ile karasinek, sivrisinek ve yakarcaya karşı biyosidal ürün uygulaması gerçekleştirdik. Korona virüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon uygulamalarımız da aynı şekilde devam ediyor. Bu zor günleri elbirliğiyle aşıp, güzel bir yaz mevsimi geçirmek için tüm hemşehrilerimize zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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