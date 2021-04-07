Bir tekerinin kopması sonucu şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Bir tekerinin kopması sonucu şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde tekerlerinden birinin kopması sonucu şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

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Manisa'nın Kula ilçesinde tekerlerinden birinin kopması sonucu şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolu Kavacık rampasında, Resul Tembel'in (26) kullandığı 64 NK 723 plakalı otomobil sağ arka tekerinin kopması nedeniyle şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Tembel, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Tembel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bir tekerinin kopması sonucu şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Bir tekerinin kopması sonucu şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Bir tekerinin kopması sonucu şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Bir tekerinin kopması sonucu şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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