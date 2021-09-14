MANİSA'DA BİR SINIF KARANTİNAYA ALINDI - Haberler
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MANİSA'DA BİR SINIF KARANTİNAYA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aynı sınıftaki 2 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı.

MANİSA Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aynı sınıftaki 2 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı. Kent genelinde toplamda 3 farklı ilçede 3 farklı okulda 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, okuyan öğrencilerden 2'si gün içinde ateşlendi. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine aynı sınıfta okuyan 30 öğrenci karantinaya alındı. Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtilirken, toplamda Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre ve Akhisar ilçelerindeki 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.

MANİSA'DA BİR SINIF KARANTİNAYA ALINDI

MANİSA'DA BİR SINIF KARANTİNAYA ALINDI
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